МТ ТРАНС ГАРАНТ
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Перевозки ж/д транспортом
Организация погрузки и выгрузки грузов
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Наши услуги
Железнодорожные грузоперевозки
Перевозка грузов, в том числе негабаритных
Помощь в организации работы со станциями
Разработка схем МТУ, НТУ
Бесплатный расчет ЖД тарифа
Оформление разрешающих телеграмм
Слежение и розыск вагонов по их номеру, предоставление информации о продвижении вагонов
Получение и отправление грузов с оплатой всех причитающихся платежей
Текущий ремонт и содержание путей необщего пользования
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Доставка "Под ключ"
Наша компания:
1
Обеспечит подвижным составом
2
Выступит в роли грузоотправителя
3
Организует погрузку грузов
4
Обеспечит диспетчеризацию
5
Выступит грузополучателем на станции назначения
6
Организует выгрузку на станции назначения
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Наши преимущества
Своевременное обеспечение подвижным составом
Отслеживание соблюдения сроков доставки грузов до станции назначения
Работаем по всей территории РФ и стран СНГ
Диспетчерский контроль до станции назначения
Организация перевозки грузов по принципу "От двери до двери"
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Наши контакты
тел:
+79298200008
e-mail:
tmtransgarant@gmail.com
Политика конфиденциальности
347923 г.Таганрог ул.Вишнёвая 15/7
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